La que fuera concursante de 'La casa de los secretos' ha mantenido un gran misterio en torno a este nuevo retoque estético que quería hacerse, pero a la hora de contarlo no ha reparado en detalles. La modelo y representante españoñola en Miss Europa Continental ha puesto solución para algo que le estaba generando inseguridad y con lo que a buen seguro en unos meses se va a ver mucho mejor.

Por este motivo ha estado más desaparecido hasta ahora, aunque después no ha tenido ningún reparo en aparecer para contar su evolución o mostrar cómo se encuentra una semana después de esta intervención estética. La influencer ha confesado que no solamente durante la operación se encontró bien y que "no sintió nada en ningún momento", sino que también está siendo muy bueno su postoperatorio.