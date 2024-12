Cronología completa de la relación de 7 años de Javier Tudela y Marina Romero

De hecho, reveló en una entrevista para 'Lecturas' cómo su hijo Javier le comunicó la gran noticia. "Una noche terminamos de cenar y Javi dijo: ' Brindo porque vas a ser abuela '. Se me cayeron unos lagrimones... Pero no pude hablar", aseguró Makoke y Javier añadió: "Estuvo como media hora en shock, no lo asimilaba. Mi sueño siempre ha sido ser padre joven y tener con mi hijo la relación que tengo con mi madre ".

Después del nacimiento de su segunda hija, Javier y Marina han recibido numerosos comentarios de sus seguidores donde le han preguntado por su boda al llevar juntos más de siete años y tener dos hijos en común, y Javier no ha dudado en desvelar los motivos por los que todavía no ha contraído matrimonio con Marina: "No estamos casados. La razón por la que todavía no estamos casados es fácil; quiero vivir cada etapa de mi vida al máximo. Cuando tienes un bebé, disfrutar cada segundo. Cuando te compras una nueva casa, estrenarla, decorarla y demás... Cuando nos casemos será para dedicarnos en cuerpo y alma al máximo para que sea el día más feliz de nuestras vidas", ha asegurado Javier Tudela que además, se ha atrevido a adelantar cómo se ve en el futuro: "Me veo recorriendo el mundo y con los niños estudiando o practicando algún deporte en EEUU".