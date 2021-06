Javier Tudela posa por primera vez con su hijo: "Es una sensación inexplicable"

En el posado en cuestión, el hijo de Makoke aparece cogiendo en brazos a su hijo Javier , que nació el pasado 15 de junio con dos semanas de antelación. Aunque el hijo de Makoke fue duramente criticado por irse de fiesta tras convertirse en padre, no ha dudado en presumir de su faceta de padrazo para que sus detractores puedan ver lo feliz que es junto a su hijo en común con Marina Romero.

Desde que el pequeño Javier ha llegado a la vida de Javier Tudela y Marina, los dos están muy centrados en el cuidado de su hijo y han disminuido considerablemente su actividad en las redes sociales. Aun así, tanto el hijo de Makoke como su novia no dudan en compartir algunos detalles de su experiencia como padres primerizos a través de sus perfiles oficiales de Instagram.

Makoke reacciona a la foto de Javier Tudela con su hijo

Makoke no ha dudado en reaccionar tras ver la foto de Javier Tudela con su hijo y le ha enviado un cariño mensaje públicamente. “Me muero”, ha escrito la colaboradora de ‘Viva la vida’ junto a varios emoticonos con forma de corazón. Y es que, la ex de Kiko Matamoros está feliz de haberse convertido en abuela por primera vez y no ha dudado en compartir su felicidad con sus seguidores a través de Instagram.