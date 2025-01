La venganza de Lily-Rose Depp, una de las 'hijas de' con más futuro de Hollywood

“Si la madre o el padre de alguien es médico y luego el niño se convierte en médico, no vas a decirle: ‘Bueno, solo eres médico porque tu padre es médico’”, alegó Lily-Rose Depp, algo que no sentó muy bien en redes. Pero hoy en día, ¿qué sienta bien en redes si todo es motivo de polémica? Lo cierto es que su vida siempre ha estado bajo el escrutinio del público, porque al final no todo el mundo puede decir que es hija de Johnny Depp. Y, aunque trató de mantener un perfil bajo durante el juicio de su padre contra Amber Heard, la presión fue tan grande que tuvo que pronunciarse. "Mi papá es la persona más dulce y amorosa que conozco, no ha sido más que un padre maravilloso para mi hermano pequeño y para mí, y para todos. Todos los que le conocen dirían lo mismo de él”. Aunque fue un mensaje que posteriormente borró de sus redes para matizarlo de otra forma.