Boris Izaguirre y Rubén Nogueira se conocieron allá por el 1992 en Santiago de Compostela en lo que ambos detallan como un auténtico flechazo

Escritor y escaparatista siempre han mantenido su relación alejada de los medios de comunicación

La pareja se casó en febrero de 2006 en Barcelona en una ceremonia íntima

Un joven Boris Izaguirre, colaborador de 'TardeAR', dejaba Caracas para establecerse en España, al poco tiempo de llegar al país, conoció a quien hoy es su marido Rubén Nogueira. Escritor y escaparatista, se conocieron en Santiago de Compostela en 14 de junio del 1992, todo un flechazo para el venezolano y desde entonces se volvieron inseparables.

El presentador confesaba en el programa ‘Martínez y hermanos’ que, durante los comienzos de su relación, se acostó con el ex novio de Rubén Nogueira para conocer mejor los gustos de quien hoy es su marido. Aún con toda la pareja continuó su historia de amor, el diseñador le dejó bien claro que él quería mantenerse al margen de los medios y así ha sido desde entonces.

Tras dejar Santiago de Compostela, la pareja se afincaba en Madrid y se convirtieron en una de las primeras parejas de famosos que se unieron de manera civil. El 7 de febrero de 2006, se daban el ‘sí, quiero’ en Barcelona, un enlace íntimo y con tan solo la compañía de cuatro testigos y tradicional. ¡Desvelamos la historia de amor de Boris Izaguirre y su marido Rubén Nogueira!

Un flechazo para Boris

Con tan solo 27 años, Boris Izaguirre, colaborador de ‘TardeAR’, dejaba atrás Venezuela para instalarse en España comenzando así una nueva vida. "Una amiga de mi madre me dijo que si me quedaba en mi país sería un 'marico' más, pero que si me iba a Europa me convertiría en un gran homosexual", ha en numerosas ocasiones el venezolano.

Con la maleta cargada de ilusión a los pocos meses de su llegada al país, conoció a Rubén Nogueira en Santiago de Compostela el 14 de junio de 1992. Para al presentador venezolano fue todo un flechazo. "Sentí inmediatamente esa decisión, el amor a primera vista”, aseguraba Boris Izaguirre en Telemadrid en 2022. “Luego observé más cosas, como que tenía vello en los pectorales, que tenía esa mandíbula tan española y, sobre todo, que era blanco con ojos verdes”. “Entonces pensé: “Cuando regresé a Caracas y mis amigas me vean con un marido europeo, blanco y en euros, van a quedarse muertas””, aseguraba con ojitos de enamorado.

Cuando la pareja daba los primeros pasos en su relación, Rubén Nogueira tuvo muy claro que lo suyo no era ponerse delante de las cámaras y seguro de sí mismo y apoyando al venezolano le comentó: “Para ti es muy importante ser famoso, lo necesitas y lo vas a encontrar, pero a mí no me pongas nunca ni al lado ni delante”, contaba el escritor durante una entrevista que Bertín Osborne le hizo en abril de 2017. Palabras que dejan claro que el escaparatista siempre ha apoyado a su marido, pero en un segundo plano.

Una infidelidad a modo de inversión

Aunque el escritor y el diseñador llevan juntos más de 30 años, su amor no siempre ha sido un camino de rosas. El presentador confesaba en el programa ‘Martínez y hermanos’ que, durante los comienzos de su relación, se acostó con el ex novio de Rubén para conocer mejor los gustos de quien hoy es su marido.

“Cuando yo empecé a salir con mi marido, él me presentó a su exnovio y yo me acosté con él. Es mi marido hoy en día y está viendo el programa (...) Esto ya lo hemos hablado porque su exnovio se lo contó a él, que yo no me imaginaba como esto alguien lo podía llegar a hacer”, aseguraba en el programa tras afirmar que la infidelidad está sobrevalorada y que siempre aporta algo.

Además, asegura que aquello fue parte de un plan para poder conocer mejor a su pareja. “Yo en realidad estaba haciendo todo esto para conocer mejor los gustos de mi marido, así que ya no era una infidelidad, era una inversión”, aseguraba en el programa.

