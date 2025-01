Penélope Cruz llamaba especialmente la atención hace unos días al aparecer en un vídeo que no tardó en hacerse viral que Kanye West compartió en las redes sociales bailando con su pareja, Bianca Censori, durante su fiesta de cumpleaños. Una publicación que eliminaba minutos después pero que muchos usuarios capturaron, y en la que la mujer de Javier Bardem lucía un parche en el brazo izquierdo que activó todas las alarmas sobre si la de Alcobendas sufre diabetes.

Como ha aclarado la actriz y bailarina, " no es diabética, pero lleva el parche para controlarse... se tiene que controlar . Pero todo bien", ha zanjado sin entrar en detalles, dejando entrever que aunque Penélope no tiene diabetes, lleva este objeto en el brazo para controlar por cuestiones médicas si sus niveles de azúcar en sangre son demasiado altos o bajos.

Así, la actriz de 'Un paso adelante' ha desmentido los rumores sobre una posible enfermedad, aunque no ha negado que su hermana esté pasando por un control médico para medir los picos de glucosa .

No es la primera vez que se conocen los hábitos saludables de Penélope Cruz. Ya en 2022 desveló una de las rutinas más desconocidas y curiosas que seguía: comerse de vez en cuando un puñado de sal. "Fue mi cardiólogo quien me dijo que lo hiciera, porque tengo la tensión muy baja. Pero tiene que ser el tipo de sal apropiado", reconoció la actriz española en el programa de James Corden sobre uno de sus secretos mejor guardados. "Me llaman la doctora Cruz", decía entre risas.