Penélope Cruz fotografía a Javier Bardem en la intimidad de su casa en su sesión más personal

Las instantáneas se han publicado en Gentleman's Journal, que dedica su última portada al protagonista de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, y no han tardado en causar revuelo en las redes sociales. "Lo que ha hecho Gentleman’s Journal se llama servicio público ", "Gracias, Penélope", "Penélope Cruz, haciéndonos un gran servicio a todos", se observa en X -antes Twitter-.

En el reportaje, Bardem también se abre en canal sobre su relación con la actriz, la primera vez que se conocieron y la paternidad. "Ella tenía 17 años y yo 22. Jamón, jamón fue su primera película; una de mis primeras películas. Nos conocimos en la prueba de vestuario, nos miramos y supongo que pasó algo . Algo que no tiene explicación y que va más allá de la lógica y el razonamiento. Pero, en aquel entonces, teníamos vidas diferentes, objetivos, metas y propósitos diferentes. Sin embargo, algo había ahí: una energía, una química, una manera de confiar el uno en el otro como seres humanos. Y eso perduró durante tanto tiempo, a pesar de que no nos vimos ni hablamos durante muchos años", ha recordado el actor.

En 2007, en el set de Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, los dos volvieron a reencontrarse. " Nos dimos cuenta de que el sentimiento seguía vivo. Muy vivo . ¡Para nuestra sorpresa! Pero resultó que los dos estábamos solteros en ese momento, así que, naturalmente, ocurrió lo que tenía que pasar: dos personas volvieron a conectarse porque compartían un montón de cosas, mucho más de lo que esperaban. Pero también compartimos que nos conocimos antes de todo el ruido, antes del éxito y antes de que nadie nos viera con otros ojos por lo que éramos ahora, en lo que nos habíamos convertido. Y esa es una base importante, confiar en alguien porque lo conoces de verdad y él te conoce de verdad. Tú me ves, yo te veo. Eso es importante", ha subrayado.

Finalmente, el actor de El buen patrón ha recalcado la importancia de saber guiar a los hijos y la responsabilidad que conlleva educarles: "Sé más qué tipo de padre no quiero ser, y ese es el que está encima de sus hijos, diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo y presionándolos de una manera que no necesitan. No quiero tener expectativas de en quién quiero que se conviertan solo por mi propio bien o mi propia recompensa (...). Todos lo sabemos, pero debemos cuidar y ser muy sensibles con nuestros pequeños para que crezcan de forma saludable. Es una inversión para la sociedad. Cada niño es una inversión para la sociedad".