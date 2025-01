Pero no todos los vídeos se centran en su ruptura con Stiven, ya que en uno de ellos ha recordado a su otro exnovio más conocido, Álvaro Boix , con el que participó en 'La isla de las tentaciones', reality del que salieron separados porque ambos fueron desleales. Recientemente, en su visita al vídeo podcast 'En todas las salsas' de mtmad, Rosario comentó que no tenía relación con él y reveló cuándo había sido su última conversación.

"Si amas a Stiven no menciones a tus exs ahora, no amas a Álvaro, no quieras llamar la atención de Stiven de esta manera. Solo te vas a hacer aún más daño a ti misma alejando a Stiven de ti", "¿Qué hace nombrando al ex? Un poco de respeto a Stiven también...", son algunas de las críticas que se pueden leer en la zona de comentarios de la publicación en la que algunos también han especulado con la posibilidad de que la influencer de Elche vuelva con Álvaro Boix tres años después de su mediática ruptura.