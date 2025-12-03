Lorena Romera 03 DIC 2025 - 12:15h.

La influencer, de 39 años, empieza una nueva y emocionante etapa tras cerrar su periplo en 'Bailando con las estrellas'

Anabel Pantoja no podría estar más emocionada a pesar de haber puesto fin a una de las experiencias más ilusionantes de su vida, 'Bailando con las estrellas'. La influencer, de 39 años, ha comunicado una feliz noticia a través de su perfil de Instagram, donde está haciendo partícipes a sus seguidores de está emocionante travesía que le va a abrir camino hacia una nueva e importante etapa.

Es un momento agridulce para la sobrina de Isabel Pantoja, que tenía muchas ganas de que llegase este momento aunque, a su vez, suponía el final de 'Bailando con las estrellas', el programa que ha conseguido devolverle la ilusión. Además, la creadora de contenido ha concluido su paso por el concurso por todo lo alto; llegando a la final y obtenido un complicadísimo segundo puesto.

A través de su perfil de Instagram, donde la siguen más de 2 millones de usuarios, la que fuera concursante de 'Supervivientes' (que ha hecho ahora una incursión exprés en 'Gran Hermano') ha desvelado los detalles de la nueva etapa que empieza tras poner el broche de oro a su paso por el programa de baile que, "más que un concurso, ha sido un regalo".

Junto a una fotografía en la que la vemos esbozando una amplísima sonrisa, la prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja ha contado que inicia un nuevo camino. Para ello, ha tenido que volver a hacer las maletas. Y es que la sevillana deja atrás su vida en Madrid, algo que para ella siempre fue temporal, pensado para el tiempo que durase el programa. "Empezamos con la mudanza", celebra la 'pantojita' junto a este storie en el que se pone la mano en el pecho, señal de lo muy emocionada que está.

Y es que la televisiva ha decidido empaquetar todas sus cosas y volver a Canarias, un momento soñado para ella. Porque, aunque Madrid la ha acogido y ha sido su hogar en estos meses, para Anabel Panoja nunca habrá nada como las islas de su corazón. Aunque de momento no ha dado más detalles, solo que pone rumbo a su casa con sus "maletas preferidas", el anuncio de esta feliz noticia ha sido más que suficiente para que su felicidad se haga extensible a su legión de seguidores, que siempre la acompañan en todas sus etapas.