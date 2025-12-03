Ana Carrillo 03 DIC 2025 - 20:15h.

La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha revelado en Instagram que su hijo está hospitalizado

Ruth Basauri, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha anunciado a través de sus stories de Instagram el ingreso hospitalario de su hijo en común con su expareja, el cantante cubano Javy López. El niño, llamado Dylan, tiene dos años y medio, pues nació en mayo de 2023, cuando la influencer y el artista todavía eran pareja.

En su story, la vasca ha explicado que su hijo ya lleva días hospitalizado y que lo cuenta porque sabe que algunos de sus seguidores ya intuyen que algo le está ocurriendo porque la notan más apagada de lo habitual en sus redes sociales, después de haber compartido hace semanas que estaba en un momento muy feliz de su vida gracias a su trabajo, su familia, sus amigas y su nuevo novio, Iván Rubio.

"Sí, algunos ya lo saben, otros notan que algo pasa... Estoy un poco rara, agobiada, agotada y más ausente de lo habitual. Dylan está ingresado, llevamos unos días y pronto a casa", ha comentado la amiga de Tania Déniz en su story, en el que no ha revelado el motivo del ingreso de su hijo ni ha compartido su diagnóstico médico.

En estos días, ha seguido compartiendo su contenido de forma habitual, pero no ha querido seguir ocultando esta parte con sus 660.000 seguidores de Instagram y ha sido ese el motivo por el que ha explicado la situación de su hijo, aunque sin entrar en detalles sobre su ingreso.

La foto que ha escogido para compartir esta información es una en blanco y negro en la que aparece abrazando a su hijo en la camilla del hospital.