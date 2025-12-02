Ana Carrillo 02 DIC 2025 - 19:32h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha mostrado una foto de la calva que le ha salido por la alopecia areata

Alexia Rivas, exconcursante de 'Supervivientes' y colaboradora de 'El tiempo justo', se ha abierto como nunca con sus seguidores de Instagram y ha compartido unas fotos que nunca pensó que se atrevería a subir: ha enseñado al detalle la calva que tiene en la cabeza a raíz de haber desarrollado alopecia areata.

La periodista llevaba días diciéndole a sus seguidores que los últimos meses no habían sido fáciles para ella y es que, entre otras razones, ha tenido que despedirse de su abuela, que ha sido uno de sus mayores referentes. Pues ahora se ha atrevido a contarles a sus seguidores que está convencida de que no haber compartido sus problemas y preocupaciones con sus familiares y amigos le han llevado a tener alopecia areata y que fue su madre la que lo descubrió al verle una calva en la cabeza.

"Yo soy la típica que se mete todo en la mochila, que cuenta poco o nada a sus amigos o familia, pero parece ser que el cuerpo es sabio y grita lo que yo intento meter debajo de la alfombra. La última vez que vi a mi abuela estaba agachada dándole besos y mi madre me vio algo en la cabeza. Era una calva (ahora he descubierto que se llama calva areata y es producto del estrés). Yo nunca la había visto y de la impresión me fui corriendo al baño a vomitar", ha explicado la de Ponferrada.

Como ya ha descubierto la causa de esa calva y sabe que "no pasa nada", ha querido compartir unas fotos en las que se ve cómo es para darle visibilidad a la alopecia areata, que tiene su origen, entre otras causas, en el estrés y que provoca la caída del cabello en forma de parches en la cabeza pero también en otras zonas del cuerpo como las cejas.

Ya está en tratamiento

La amiga de Isa Pantoja ha explicado que el día que descubrió por primera vez la calva fue "horrible" y que tan pronto como llegó a Madrid desde su Ponferrada natal se puso "en tratamiento" para ponerle solución: "Infiltraciones de corticoides en la placa, tomo una pastilla oral y dos sprays diarios". Ha compartido una foto del primer día en el que se la vio y otra tomada ayer para que sus seguidores vean que la evolución es lenta: "Tengo que tener paciencia, me hablan incluso de meses".

"Con esto quiero deciros que no estáis solos aquellos que lo padecéis. Y que no es oro todo lo que reluce. Y que hasta las personas sentadas en los mejores platós, con los mejores peluqueros y maquilladores, sufrimos por cosas que nadie sabe", ha añadido la compañera de Miguel Frigenti, que ha recibido muchos mensajes de apoyo de sus seguidores, que le han agradecido que visibilice la alopecia areata.