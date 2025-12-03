Ana Carrillo 03 DIC 2025 - 19:05h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha subido a Instagram un vídeo con su bebé y sus fans le han encontrado parecido con el modelo

Isa Pantoja pide ayuda por un problema que tiene con Cairo, su hijo en común con Asraf Beno

Compartir







Isa Pantoja ha compartido en Instagram un vídeo junto a su hijo pequeño, Cairo, que tiene cinco meses. Es la primera vez que la exconcursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes' sube un vídeo en el que no tapa con un gran emoji a su bebé, por lo que sus seguidores han podido ver que ha crecido mucho desde el último vídeo que compartió hace ya meses y han aprovechado para sacarle parecidos al niño.

Muchos de sus seguidores le han dicho que tiene el mismo tono de pelo que ella y muchos más han señalado el parecido del bebé con Asraf Beno: "Que precioso bebé, es muy grande como su padre", "Qué preciosidad de bebé, es un muñequito y qué mayor está, madre mía, será alto como Asraf", "Tan grande como su padre", "Es grande, va a ser como su padre, alto y moreno", "Los genes de hermoso como el papi".

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja, emocionada con la sorpresa que le ha dado Isa Pantoja en el primer cumpleaños de su hija

Aunque los seguidores de la pareja no hayan podido ver la carita del niño - porque los creadores de contenido han decidido que así sea para garantizar su privacidad -, consideran que por lo grande que es va a ser tan alto como el examigo de Adara Molinero, que mide 1,89.

Más allá de sacarle parecidos al niño, le han dejado muchos mensajes a la prima de Anabel Pantoja dándole ánimos para "aguantar" las noches sin dormir, ya que por lo que ella ha subido el vídeo era para preguntarle a sus seguidores cuándo va a poder dormir más de cuatro horas seguidas.

PUEDE INTERESARTE La curiosa forma que tiene Isa Pantoja de referirse a Omar Montes siete años después de su ruptura

Canal de Whatsapp de Telecinco

También le han dado consejos para que el bebé, que nació el 22 de junio de 2025, duerma durante más tiempo por las noches y así le permita a ella descansar mejor. Y otros muchos comentarios han ido dirigidos a celebrar su felicidad gracias a haber formado una familia con Asraf.