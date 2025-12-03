Ana Carrillo 03 DIC 2025 - 10:00h.

La exconcursante de 'GH VIP', embarazada de cinco meses, ha revelado que sufre la condición conocida como 'baby brain'

Adara Molinero habla por primera vez de la paternidad de su exnovio, Rodri Fuertes, con Marta Castro

Marta Castro y Rodri Fuertes están esperando su primer bebé en común, que será una niña de la que no quieren decir el nombre hasta que nazca. Será el estreno del exconcursante de 'Gran Hermano' en la paternidad, pero la influencer ya es madre de un niño de cinco años llamado Hugo, fruto de su relación con Fonsi Nieto. La amiga de Laura Matamoros está ahora embarazada de cinco meses de su hija y ha revelado que tiene 'baby brain'.

Lo ha destapado de una forma muy original y es que ha hecho un vídeo en tono de humor junto a su pareja. En el vídeo, que han compartido en Instagram, el exnovio de Adara Molinero llama a la asturiana para preguntarle dónde está y ella le dice que no va a darle explicaciones de su ubicación y comienza a justificarse diciendo que su confianza debería estar basada en que están esperando un bebé y que tienen ya dos perros en común, Pepe y Pikes.

Es a mitad de ese discurso cuando la creadora de contenido se detiene y recuerda que ha dejado olvidado a su novio en el parking del supermercado. Un vídeo que refleja en clave de humor que tiene 'baby brain' o 'amnesia del embarazo', que es una condición que padecen algunas embarazadas y que consiste en sufrir pérdidas de memoria.

"¡No lo digo yo! Hay documentos que lo confirman", ha comentado Marta Castro en un story, en el que ha dado más información acerca del 'baby brain' para explicar que es "normal" que una embarazada de cinco meses lo sufra: "Los despistes se deben a cambios hormonales y físicos, y no significan una pérdida de facultades, sino que es un proceso de adaptación cerebral que prepara para la maternidad".

Otras madres o embarazadas le han dicho en la zona de comentarios de la publicación que también tuvieron esos despistes y pérdidas de memoria para confirmar que es totalmente normal lo que le está pasando ahora que está embarazada de cinco meses de la que será su segunda hija, que nacerá en abril del año que viene.