La historia se repite para Lobo , aunque en esta ocasión por partida doble. Hace exactamente tres años y por las mismas fechas, Isaac Torres daba la bienvenida junto a Lucía Sánchez a su primer 'hijo', Edu ; un ejemplar de perro salchicha que adoptaba con la ganadora de 'Gran Hermano DÚO'. Tras su tormentosa ruptura y tras el nacimiento de Mía - su hija biológica -, el animal se quedó con la gaditana. Ahora, el catalán ha decidido adoptar junto a su actual pareja dos nuevos especímenes de esta misma raza.

Candela y Brownie, como han decidido llamar a esta parejita de teckels, fueron adoptados a finales de 2024, coincidiendo con la hospitalización y alta de la hija de Lucía , que pasó parte de las Navidades ingresada en el hospital. La ganadora de 'GH DÚO' fue entonces bastante crítica con su ex, al que acusó "superar todos los límites" por preferir irse de fiesta en lugar de visitar a su hija.

Aunque su presentación oficial no haya sido tan 'a lo grande' como cuando Edu Torres - Sánchez desde su separación - llegó a las vidas de Lucía e Isaac y no haya; Candela y Brownie ya tienen su propia legión de fans. Los hermanos Torres disponen de su propia cuenta de Instagram, la cual alimentan de contenido sus 'padres'. Un perfil con muy pocas fotos y vídeos que ya cuenta con casi 500 seguidores.