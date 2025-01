Bárbara Rey, contra las cuerdas: la vedette se enfrenta a las pruebas de su extorsión a Frank Francés

"Es verdad que a él lo que le interesaba era el dinero . Yo le he querido mucho, en un principio sí que hubo una relación muy bonita pero el dinero le corrompió. Yo esto lo grabé porque me apetecía. En las imágenes, aunque parece que él se va, vuelve y hacemos las paces. Ese no fue le día de la ruptura, la ruptura fue ya en España".

"Pues la verdad es que no, ahora que lo veo me estoy viendo jovencísima y guapísima como era. Mi relación con Frank no acabó mal, si ahora le tuviera delante lo que le diría es que yo no tuve la culpa de lo de las fotos, yo esas fotos cuando las vi las destruí porque me parecían horribles, lo que no sabía es que mi hijo se había guardado una copia, igual que había guardado esta grabación que os ha dado a vosotros".