En 'TardeAR' accedían en exclusiva a las imágenes del momento. En ellas podemos ver como la pareja entra tan normal al local. Sin embargo, de un instante a otro la hija de la tonadillera empieza a encontrarse mal . " He empezado a sentir traquicardia, sudor, como que me mareaba ", relataba ella misma en sus redes sociales.

"He perdido el conocimiento y cuando me he despertado he visto a un montón de gente a mi alrededor", añadía.