Aguasantas Vilches explica el motivo por el que ha terminado en el hospital. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha tenido que ir a urgencias por un problema de salud que no remite .

Desesperada al ver que su salud no mejora y viendo que el tratamiento que se le había pautado en primera instancia no estaba haciendo efecto, la exnovia de Manuel Cortés ha acudido a urgencias. Allí ha sido vista por algunos de sus seguidores, que no han dudado en preocuparse por su estado de salud tras verla muy afectada en la sala de espera.