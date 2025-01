La publicación de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' consistía en una serie de vídeos y fotos de los momentos más felices de su relación con el exnovio de Alma Bollo junto a una de las canciones de moda, 'Baile inolvidable' de Bad Bunny, que dice así: "Solo con usted, con usted, yo bailo con usted, na' más con usted, un beso donde estés, bebé. No, no te puedo olvidar, no te puedo borrar, me enseñaste a querer".