Anita Matamoros tiene una estupenda relación con su hermano por parte de madre, Javi Tudela, fruto de la relación de Makoke con Javier Tudela; pero la relación con sus hermanos por parte de padre - Lucía, Diego, Laura e Irene Matamoros -, los cuatro hijos que Kiko Matamoros tuvo con Marián Flores, no ha sido nunca igual de buena y fluida. Hace unos años comenzó a tener contacto con Laura Matamoros, pero se distanciaron a raíz de las críticas de Laura a su madre en ' Supervivientes 2024'.

Desde entonces, no se les ha vuelto a ver compartiendo tiempo juntas ni contenido en Instagram como solían hacer. Con Diego, Lucía e Irene nunca ha tenido relación y así quedó patente cuando se enteró en un photocall por parte de la prensa que su hermana Irene , con la que se lleva tan solo dos años, se iba a casar con su novio, Pedro Romero , el año que viene en un pueblo de Córdoba.

Es por eso que ahora, en otro photocall, ha revelado que no está invitada a la boda de su hermana, que es la más desconocida del clan Matamoros junto a la mayor de los hijos de Kiko, Lucía. Anita ha recordado ante el micrófono de 'Europa Press' que no tenía constancia de esa boda y que se enteró por una reportera para subrayar que es evidente que no le ha llegado la invitación a ese enlace.