"Me duele tener que hacer este vídeo, que me veáis así después de todo lo que he pasado", comienza diciendo la sobrina de Isabel Pantoja. "Estoy aquí como justificándome o defendiéndome de algo que evidentemente no ha sucedido, al menos lo que se está publicando. Quiero empezar este vídeo diciendo que Alma está con sus padres en casa, sana y feliz", comenzaba diciendo la colaboradora de Telecinco.