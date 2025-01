La semana pasada, el que fuera concursante de 'Gran Hermano' desveló en el programa 'En todas las salsas' que se "lío" con Violeta Crespo antes de entrar en la famosa casa de Guadalix de la Sierra . La de Toledo no tardó en reaccionar y desmintió la versión de Jorge Pérez. Un asunto que ha provocado un gran enfado en el militar. "Está ocultando la verdad para protegerse ella y me está haciendo daño" , exclama el joven de 32 años.

El exconcursante de 'Gran Hermano' no entiende el afán de Violeta por ocultar lo que pasó entre ellos, puesto que ambos se encontraban solteros. Con total sinceridad, Jorge Pérez aclara cómo fue su relación desde que se conocieron en el casting del programa. “Hablábamos casi todos los días. Los mensajes que teníamos eran de intentar tener una relación" , revela el joven militar.

Asimismo, Jorge Pérez explica que entre ellos no solo hubo conversaciones y llamas telefónicas. “Nos dimos más que un beso. Tengo las pruebas", asegura el exgran hermano, el cual no duda en mostrarle a Fani Carbajo el vídeo de su famoso beso. "Qué barbaridad, qué pedazo de morreo", exclama la creadora de contenido al ver la prueba de que lo suyo no fue solo un pico durante un juego, como tanto se ha especulado hasta ahora.