"Estoy muy tranquila, la verdad", ha asegurado Violeta. La ‘Miss Toledo’ deja claro que, para ella, Elsa no es ninguna amenaza. Asimismo, la profesora de baile ha asegurado que no es una persona celosa, aunque eso no quita que no dejaría pasar por alto una infidelidad por parte del gallego. "Si hace algo con Elsa, me pierde. Él verá", ha declarado Violeta con una actitud bastante firme. ¡Dale al play y descubre sus contundentes declaraciones!