La cantante Melody ya está preparada para poner rumbo a Basilea y darlo todo sobre el escenario. Confiesa tener muchas ganas de dejar a España en un buen puesto, pero las palabras de varios exrepresentantes podría quitarle las ilusiones. "En ningún momento yo he ganado nada de Eurovisión. Fue un gran desembolso y todavía no he cobrado ni un euro", llega a confesar Barei (que cantó 'Say yay!' en el año 2016).