Qué fue de Giuls Tortella, de 'GH 14', su nueva vida como empresaria de éxito

Aunque finalmente no entró en la casa, Giuls estuvo un tiempo apareciendo en pantalla hasta que poco a poco desapareció del foco mediático . Después, se supo que había iniciado un romance con Juan Carlos Sánchez , quien habían quedado séptimo en su edición de 'GH', pero aquello no duró mucho. Tras su etapa televisiva, Giuls volvió a Ibiza donde al poco tiempo decidió cambiar de trabajo y pasar a formar parte del equipo directivo de una empresa.

Hoy en día, Giuls Tortella es CEO de una agencia de marketing y redes sociales de bastante éxito en su tierra natal, conocida como 'GiaCreativa' que se dedica al desarrollo de marcas , a la creación de contenido personalizada y a la producción audiovisual desde 2019. En particular, Giuls trabaja como directora ejecutiva y es la mente creativa detrás del proyecto, tras sus diez años de experiencia en el sector fidelizando clientes en otras agencias similares.

Giuls Tortella, antes de volver a enamorarse y de convertirse en empresaria atravesó una etapa muy difícil en su vida cuando se quedó embarazada de su único hijo y no podía hacer frente a los pagos del alquiler de su vivienda .

En un programa de Telecinco declaró: "Llevo desde marzo buscando un hogar "decente" para mi familia. La mitad los alquilan para temporada de invierno y la otra mitad los alquilan a precios impensables. Como comprenderéis no somos ricos y nos cuesta soltar 3 mil o 4 mil euros para entrar en un piso. Ahora con el síndrome del nido vacío, no veo sitio para mi hijo en su nacimiento. Y tampoco le veo sitio ahora en el piso donde estamos. Es triste. Y sí, se pasa mal. A un mes y medio de parir. No tengo hogar".