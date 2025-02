"Sí, te digo a ti, que llevas toda la película haciendo ruido comiendo", fue la frase que catapultó una discusión (breve) entre las dos mujeres y que fue grabada por el resto de los presentes. "Madre mía, es que ya no puedo ni comer en el cine", le respondió Lola Lolita, que iba a acompañada de su hermana, la también creadora de contenido, Sofía Surfers. "Pues no, en el cine no se puede comer. Porque yo he pagado para ver una película, no para escucharte a ti comer", le respondió duramente la mujer.