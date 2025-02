¿Posible crisis de pareja entre Díaz-Patón y Ruiz de la Prada?

Díaz-Patón: "Tendríamos que ser los dos a la limón los que hablásemos o quedar lo que tengamos que decir

Ágatha Ruiz de la Prada y Paca la Piraña, nuevas colaboradoras de 'TardeAR': Así así ha sido su aparición estrella en el programa

José Manuel Díaz-Patón, novio de Ágatha Ruiz de la Prada, ha vuelto a ser noticia este lunes después de dejar la puerta abierta en 'TardeAR' a una posible crisis con la diseñadora.

Pese a no afirmar ni desmentir que siguen juntos, Patón reconoce que ha recibido órdenes de la diseñadora para comentarle a la prensa cualquier intimidad. "No quiero decir nada de mi relación contigo, es cosa nuestra no de la prensa, por intimidad, lógico", decía.

Sin embargo, asegura que darán alguna novedad cuando los dos estén de acuerdo en contarla. ¿Quiere decir eso que existe una crisis de pareja entre los dos?

Antonio Montero desvela que Ágatha le habría dado "un ultimátum" a Patón tras sus apariciones televisivas

Poco después de conectar el programa con la pareja en directo, el colaborador Antonio Montero desvelaba lo que su pareja Marisa Martín Blázquez sabe de primera mano con respecto a la relación. "Ágatha le habría pedido a Patón dejar por un tiempo la relación que no le ha gustado muchas de las cosas que él ha hecho y habían quedado en que lo decía ella", destapaba.

"Él está muy jorobado porque no quiere romper y está muy enamorado de ella, pero su ultimátum es muy serio. Y que si superan este bache volverán", concluía el colaborador.

La tensa conexión entre Ruiz de la Prada y su novio en 'TardeAR'

"Lo que te he contestado ha sido eso, no puedo hablar ni decir lo que yo pienso individualmente. Tendríamos que ser los dos a la limón los que hablásemos o quedar lo que tengamos que decir, yo no veo ningún problema", ha asegurado Patón.

La ausencia del novio de la diseñadora en la presentación de su libro también hizo estallar todos los rumores de una presunta ruptura. Además, en el vídeo superior a este artículo se puede ver cómo Ruiz de la Prada no recibe con gratitud la conexión en directo con Patón.

Ruiz de la Prada, por su parte, no ha confirmado ni desmentido cualquier rumor. "La protagonista de todo este lío es Ágatha y la que tiene que hablar es ella", decía su novio en directo.