Kike Quintana, en su habitual tono humorístico, puso en cuestión su baile. Pero lo hizo, como decimos, entre bromas . " Lo de Marlene es tremendo, para tres pasos que tenía que dar y es que no es capaz ", había dicho durante su sección 'Fila Zero'.

Por eso, el colaborador del programa ha decidido obsequiar a Morreau con un ramo de flores . "¿Aceptas mis disculpas? Con eso no se sabe qué flor lleva a qué flora", comenzaba diciendo Quintana. "Ahora también te digo, aunque esto es un detalle y te quiero pedir perdón... te voy a decir algo, no bailas na ", le ha dicho entre risas. " Paca la Piraña y Kike el Rodaballo lo hubiesen hecho mucho mejor ", apostillaba.

Tras sus palabras, ha ocurrido algo totalmente inesperado. Y es que la actriz ha saltado bastante tensa contra el colaborador y ha decidido tirarle el ramo de flores en directo. "No quiero flores si me puedes decir que no puedo bailar, porque bailar es mi vida", decía mientras.