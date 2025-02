"Ahora mismo estoy destrozadísima. No tengo ganas de hablar con nadie porque está muy feo lo que están haciendo y la verdad es que lo están haciendo por lo que lo están haciendo ya sabe todo el mundo . Las cosas cuando salgan a la luz se van a sorprender incluso de muchas cosas, de cuánto poco soy racista y cuánto poco soy nada, pero es que me parece increíble que tenga que estar justificando una cosa... ", lamenta la actriz.

Karla Sofía Gascón tiene claro que hay personas que están detrás de una conspiración para que no consiga el mayor reconocimiento que un actor puede recibir. " Que me hayan llamado nazi de una persona que si hubiera estado en esa época le habrían metido en una cámara de gas , me parece absurdo. De todas formas el dueño de las redes sociales se llama Elon Musk , no tiene mucho misterio", explica.

Pese a todo lo que le está afectando personalmente la polémica, la madrileña tiene claro que sale muy fortalecida de la situación. "Pero bueno, pueden hacer lo que quieran. Como no han encontrado nada pues eso es lo que han mezclado una serie de cosas para que parezca que es que soy muy mala muy mala, pero que no se preocupen, . Si me tengo que ir ya será cuestión del tiempo quien lo ponga en su lugar. Cuanto más me intente joder, más fuerte me verán", ha concluido Gascón.