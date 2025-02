Con todo el desgaste acumulado por el anterior y fallido intento de fecundación in vitro , unido a las circunstancias de este que también fueron difíciles por el tipo de aborto al no desprenderse con facilidad el embrión , la pareja está ahora serena pasados los meses y con novedades en su proceso .

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' se vuelve a ver fuerte y ya ha puesto una fecha para su nuevo intento de fecundación in vitro. "Al tener que tirar de una sustancia tóxica para provocar el aborto porque el embrión no se desprendía. Hemos tenido un parón. No podíamos hacer otros intentos", nos ha aclarado Tiony Spina, destacando que tienen todavía tres más y que ambos durante este tiempo se han cargado de energía positiva.