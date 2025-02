En qué ocasiones activan los pediatras el protocolo hospitalario por violencia infantil

Este lunes 3 de febrero, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con la pediatra Gema Tesorero, que nos ha explicado cuál es el protocolo habitual en el caso de que un bebé llegue con lesiones a un centro hospitalario: "Los pediatras intervenimos antes del parte de lesiones. Nosotros hacemos un parte de lesiones cuando ves unas lesiones en un niño que no te concuerdan. Son determinadas cosas que no te terminan de cuadrar o un lesión que no esperes ver en un niño de esta edad", ha comenzado explicando.