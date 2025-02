Pese a este aciago 'escenario', la decisión de compartir el diagnóstico con el público marcó un cambio histórico en la comunicación real -Buckingham no llegó a desvelar qué enfermedad sufría Isabel II-, un movimiento que fue descrito como un acto de transparencia sin precedentes. De hecho, su anuncio generó una avalancha de apoyo que conmovió profundamente a Carlos III. "He recibido tantos mensajes maravillosos y cartas. Me han hecho llorar la mayoría de las veces", confesó a Rishi Sunak en una audiencia. Aunque lo cierto es que su estado de salud ha sido una incógnita, y el rey, conocido como por ser un 'workaholic', es decir, un adicto al trabajo, no ha permitido que su enfermedad afectara en exceso a su deber institucional.