Miguel Frigenti no se separa de Óscar Landa en la casa de ‘ GH DÚO ’ y a ojos de muchos podría parecer que entre ellos hay algo más que amistad, por gestos como el tremendo beso en los labios que protagonizaron hace unos días.

El colaborador de Telecinco apenas habla de su novio en Guadalix de la Sierra y si lo hace es para recordarle que tiene que mantener la higiene bucal de su perrita intacta, para que no se le forme sarro.

Podría parecer que entre ambos las cosas no están del todo bien, lo que nos recuerda a que no es la primera vez que su relación atraviesa una crisis . Hace algún tiempo, en 2023, su vínculo pendió de un hilo por una traición. Lo recordamos.

Los teléfonos no pararon de sonar en el mes de febrero de 2023, cuando varios testigos empezaron a llamar al programa ‘Sálvame’ para asegurar que la relación entre Miguel Frigenti y su novio no estaba del todo bien.

“ Era muy basto. Estaban muy juntos. Es cierto que no se estaban besando, pero estaban muy juntos. Miguel lo estaba buscando desesperadamente. Apartaba a la gente y lo buscaba. Nua estaba mientras ligando con un chico muchísimo”, apuntó un testigo.

Tras ver ese vídeo, Miguel Frigenti se pronunció en el plato de ‘Sálvame’ y dio veracidad al testimonio, afirmando que había sucedido todo eso: “Lo que importa es que me fui con mi novio a casa, me pidió perdón porque no lo encontraba.