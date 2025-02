Miguel Frigenti y Óscar se sentaban en una pelota grande y se daban un medio beso, puesto que el colaborador ponía la mano en medio para que sus labios no se rozasen. La reacción de María Jesús y de Lucía Sánchez era de euforia total. "¡Qué necesitad!", decía el vasco. Posteriormente -y con una Lucía que reclamaba un "beso"- los dos se daban uno y hasta dos besos , el último de ellos más largo y sentido. Siempre en tono de broma y humor.

"Muy bien, todo muy divertido", aseguraba Óscar, quitándole hierro al asunto. Miguel Frigenti dejaba claro que todo eso era "ficción": "Que no haya malentendidos que yo amo a mi novio". María Jesús tranquilizaba al colaborador: "Yo no soy tu novio, pero lo entendería". Y Óscar Landa le echaba más leña al fuego: "Y si no te buscas a otro". Y otra vez a la carga. Miguel Frigenti le decía al Súper que estaban listos de nuevo... ¡y se daban otro beso!