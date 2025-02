El reto '777' ha terminado. Concluidas las carreras de la Antártida, Sudáfrica, Asia, Australia, Europa, América del Sur y América del Norte , Verdeliss se ha convertido en la flamante ganadora del World Marathon Challenge 2025, al haber llegado la primera en seis de las siete carreras realizadas. Tristemente, la influencer y fiel amante del atletismo, no ha podido ganar también el último maratón de Miami, al que ha llegado absolutamente agotada. Después de correr en Brasil, donde sufrió los efectos del cambio radical del clima y se quejó de la "humedad y el calor insoportables" , Verdeliss aseguró que no quería "seguir corriendo".

A pesar de no haber ganado esta última carrera, Verdeliss se ha proclamado la flamante vencedora del reto, al tener las mejores marcas del ranking general. Al terminar, la española ha dado unas primeras declaraciones, en las que volvía a señalar lo poco que había descansado desde la carrera de Brasil. "Son las cuatro de la mañana", decía, asimilando todavía lo dura que había sido la prueba mundial. "Esta carrera ha sido muy difícil, pero creo que ha sido mi mayor victoria porque he sentido de verdad lo duro que es este reto. Mi cuerpo ha reventado, he vomitado todo el rato y he tenido que tirar de corazón para completar la carrera. Se lo dedico a mi familia y a todas las personas que me han apoyado", ha concluido Verdeliss.