Estefanía Unzu Ripoll ha ganado el sexto maratón consecutivo de su reto. Tras ganar en menos de 24 horas el maratón de Madrid, la influencer conocida como Verdeliss ha salido vencedora en Brasil en la penúltima carrera del reto World Marathon Callenge 2025, que consiste en correr siete maratones en siete días y en siete países distintos. Para la exconcursante de 'GH VIP' ha sido "durísimo" y se le ha hecho cuesta arriba "desde el primer kilómetro". Tanto, que ha llegado a pronunciar las palabras "me retiro" y "ya no quiero hacer más". Algo que, conociendo su capacidad de resiliencia, dudamos mucho que sea así. Eso sí, a diferencias de otras llegadas a línea de meta, la atleta lo ha hecho con el rostro cansado, jadeando y ha tenido un llamativo gesto que no ha pasado desapercibido.