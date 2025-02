"Estamos viviendo una nueva etapa muy ilusionante y estamos encantados, seguro que nota cada vez más… Nos hemos empeñado en llegar a vosotros, en conquistar a más y más espectadores con nuestra peculiar forma de hacer y entender la información ", añadía. Aunque era un mensaje dirigido hacia su compañera, el presentador no dudó en hablar a los espectadores para expresarles cómo es ese sentimiento que tiene cuando comparte horas de trabajo con María Casado.

"No son incompatibles la seriedad y el rigor con la simpatía y la naturalidad, por eso os esperamos impacientes un fin de semana más en Informativos Telecinco con todo el equipazo", terminaba. Sin duda, a sus palabras no le faltan nada de razón, ya que en muchas ocasiones y en plena grabación, ambos no han podido contener la risa, ni las miradas cómplices y por supuesto, contar todo esto a sus seguidores. Durante Navidad, María Casado también subió una fotografía a su perfil de Instagram. El post era un montaje con la cara de María y David como si fuesen los niños encargados de cantar los premios de la lotería. Debajo de esa graciosa fotografía comentó: "Tú sí que eres mi lotería".