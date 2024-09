Así está viviendo María Casado su llegada a Informativos Telecinco: el consejo que le ha dado David Cantero

Por su parte, María Casado también ha querido destacar el buen ambiente que se respira entre los compañeros y la buena acogida que ha recibido por parte de todos ellos: "A mí me dijeron que venía una casa que era una familia y esta semana he hecho una súper inmersión. Es una gran familia, una familia increíble de la que me he sentido muy arropada desde el minuto uno y la sensación de que nadie te pregunta ni de dónde vienen ni a dónde vas"