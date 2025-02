El "Montoya, por favor" de Sandra Barneda se ha hecho viral después de que viéramos al participante de 'La isla de las tentaciones' correr a toda prisa por la orilla para ir en busca de su chica, a la que acababa de ver a través de las cámaras desatando su pasión con Manuel. Sin duda, Montoya no deja indiferente a nadie pero lo cierto es que, aunque no es la primera vez que le vemos en televisión, ésta no ha sido siempre su primera opción.