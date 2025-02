Ésta es una reacción bastante habitual en los felinos, que intuyen que sus dueños se van a marchar de casa y marcan territorio con su orina como signo de pertenencia (y enfado). Cuando la creadora de contenido se dio cuenta del desastre, se puso "a chillar" y fue a partir de ahí cuando todo se desmadró: "Entré en pánico porque eran las cinco de la mañana y a las siete tenía que estar en la estación de Bilbao para coger el autobús y viajar al aeropuerto de Barajas. Me puse histérica, el pobre gato se escondió y, cuando fui a cogerlo, sacó las zarpas y me arrancó un trozo de nariz", ha dicho en un vídeo explicativo ya grabado en las Maldivas.

En las imágenes que ella misma publicó desde el hospital, se ve la profunda herida que tiene en la nariz y también dos heridas en los párpados. La streamer , que se hizo conocida gracias a TheGref aclaró que le había dado mucha pena "asustar a su gato" y que es la primera vez que éste la ataca así. Confesó que sabía que su mascota se pone "muy nerviosa" cuando percibe que ella va a marcharse de casa, pero "hacía tanto tiempo que no se hacia pis fuera de su caja", que no esperaba que fuera a tener una reacción así. Afortunadamente, no tuvieron que darle puntos y todo se resolvió, si bien se molestó con la doctora que le atendió porque le dijo que "por un arañazo" no debía haber acudido al hospital.