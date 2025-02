Unas palabras que se clavaron en el ahora soltero de ‘La isla de las tentaciones’ como dagas y que lo dejaron muy decepcionado: “ Yo creo que no estás siendo sincera . Me niego a esto porque merezco estar en la final”, dijo, indignado.

“Me esperaba estar en el momento final. Me joroba mucho y no me pongo peor porque no puedo”, declaró él, antes de que Marina Ruiz le diera un abrazo de despedida con el que puso punto final a su romance televisivo.