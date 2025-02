Pese a que no ha sido un deceso por causas naturales, la policía ha confirmado que no hubo circunstancias sospechosas en torno al fallecimiento, según la investigación abierta en el Tribunal Forense de Cheshire en Warrington. El cuerpo de The Vivienne fue identificado por su padre.

Cuando la franquicia británica de Drag Race debutó en 2019, The Vivienne fue una de las favoritas desde el principio. A lo largo de la competencia, impresionó con sus looks, su confianza en el escenario y sus habilidades de actuación. Su imitación de Donald Trump sigue siendo una de las más memorables. Finalmente, se coronó como la primera ganadora de RuPaul’s Drag Race UK, asegurando su lugar en la historia del drag.

Tras su victoria, The Vivienne expandió su carrera más allá del mundo del drag. Ha incursionado en la industria musical con su sencillo 'Tonight', y ha protagonizado su propio show en la BBC Three, 'The Vivienne Takes on Hollywood', donde buscó conquistar la industria del entretenimiento en Los Ángeles. También participó en 'RuPaul’s Drag Race All Stars 7', la edición exclusiva para ganadoras, enfrentándose a algunas de las reinas más legendarias de la franquicia y convirtiéndose en una de las drag queens más queridas del Reino Unido.