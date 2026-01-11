Miguel Díaz-Canel responde a Donald Trump que EEUU "no tiene moral para señalar a Cuba en nada"

Donald Trump apunta su mirada hacia Cuba: "Pende de un hilo"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha emplazado a las autoridades cubanas a "llegar a un acuerdo" tras destacar que después de la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado fin de semana, "se han acabado" los envíos de petróleo y dinero desde Caracas.

"Les invito vehementemente a llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde (...). No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero!", ha destacado Trump en un mensaje publicado en su red social, Truth Social.

El inquilino de la Casa Blanca ha resaltado que durante "muchos años" Cuba recibía "enormes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela". "A cambio, Cuba aportaba servicios de seguridad para los dos últimos dictadores venezolanos", ha afirmado en referencia a Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

"¡Ya no más! La mayoría de esos cubanos están muertos tras el ataque de Estados Unidos de la semana pasada y Venezuela ya no necesita protección de los matones y chantajistas que durante tantos años los han mantenido como rehenes", ha argumentado en referencia a la muerte de 32 cubanos miembros de la escolta personal de Maduro durante la incursión estadounidense en Caracas del 3 de enero.

En cambio "ahora Venezuela tiene para protegerlos a los Estados Unidos de América, con el Ejército más poderoso del mundo, de largo, y lo haremos", ha argüido.

En un mensaje anterior, Trump ha publicado un texto en el que un usuario de la red social X propone que el actual secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, de origen cubano, sea presidente de Cuba. "Marco Rubio será presidente de Cuba", plantea el usuario Cliff Smith, sin apenas actividad en su cuenta. "¡Me suena bien!", ha respondido Trump.

La respuesta del presidente de Cuba a las amenazas de Donald Trump

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha respondido a las últimas amenazas de Donald Trump señalando que "quienes convierten todo en negocio, incluso las vidas humanas, no tienen moral para señalar a Cuba en nada".

Canel, en respuesta, ha denunciado que "quienes culpan a la Revolución de las severas carencias económicas que padecemos, deberían callar por vergüenza" porque "son fruto de las draconianas medidas de asfixia extrema que EEUU nos aplica hace seis décadas y amenaza con superar ahora".

El presidente cubano ha terminado proclamando que "Cuba es una nación libre, independiente y soberana" y que "no agrede, es agredida por EEUU hace 66 años, y no amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la Patria hasta la última gota de sangre".