David Bisbal, Karol G y Carlos Vives han sido algunos de los cantantes que se han mostrado desolados tras la muerte de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, el cantante colombiano que ha muerto en un accidente aéreo, soñó con el siniestro días antes: "Nos habíamos matado"

Conmoción en el mundo de la música tras conocerse la muerte de Yeison Jiménez. El artista, uno de los principales exponentes de la música colombiana, ha muerto este sábado 10 de enero tras sufrir un accidente aéreo. Según han informado las autoridades colombianas, el cantante había fallecido tras estrellarse la avioneta en la que viajaba en una zona rural del municipio de Boyacá.

"La Aeronáutica Civil lamenta profundamente esta tragedia y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y seguidores del señor Yeison Jiménez, así como a las familias de los demás ocupantes y la tripulación", informaron desde la entidad en un comunicado.

Comunicado tras la muerte de Yeison Jiménez

Nada más conocerse la noticia, su agencia de representación ha lanzado un comunicado en las redes sociales del artista en el que han querido informar a los seguidores de Yeison Jiménez sobre el trágico accidente.

"Con el corazón en la mano y un dolor imposible de describir, la organización y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez, lamentamos profundamente informar su fallecimiento. Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas. Yeison fue perseverancia, disciplina y amor por su gente. Su voz y su ejemplo nacieron del esfuerzo, y por eso marcaron para siempre la vida de quienes lo siguieron y lo quisieron", comienza avanzando el mensaje lanzado por su agencia de representación.

Justo después, desde la oficina también se trasladaba el pésame a los familiares de los otros cinco fallecidos en el accidente: "Yeison viajaba junto a integrantes de su equipo de trabajo, quienes también fallecieron: Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodriguez, Óscar Marín y Weisman Mora, así como el Capitán Fernando Torres. A sus familias les enviamos nuestro abrazo más profundo, nuestra solidaridad absoluta y nuestras oraciones en este momento tan duro".

Por otro lado, en el mensaje se agradecía a los medios de comunicación y a los seguidores del artista el apoyo recibido durante estos años de trayectoria musical: "A todos los seguidores, colegas, medios de comunicación y personas que han acompañado a Yeison durante su carrera y en estas horas de dolor: gracias por cada mensaje, por cada oración y por el amor que están enviando. Les pedimos comprensión y respeto por el duelo de las familias, y por la intimidad que hoy necesitamos para despedirlo con la dignidad y el cariño que merece".

Finalmente, el equipo de trabajo del artista prometía a sus seguidores que, en los próximas horas, les informarían sobre cómo se organizará el último adiós al artista colombiano: "Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en sus palabras, en sus luchas, en su manera de no rendirse, y en la huella imborrable que deja en la música regional colombiana y en el corazón de su gente. Su luz seguirá viva cada vez que alguien cante una de sus canciones y recuerde que si se puede salir adelante. En las próximas horas informaremos, por estos canales oficiales, los detalles de los actos de despedida y homenajes para quienes deseen acompañamos a honrar su memoria".

Reacciones a la muerte de Yeison Jiménez

Tras publicar este comunicado, la publicación se ha llenado de mensajes en los que los seguidores de Yeison Jiménez han trasladado su pésame. Uno de ellos ha sido David Bisbal. El cantante almeriense ha dejado un emotivo comentario en la publicación en el que se ha mostrado conmocionado por el trágico fallecimiento.

"Quiero enviar desde España un abrazo muy fuerte a su familia, a sus amigos y a todo su equipo y acompañarlos en este momento tan duro con respeto, cariño y oración. Que encuentren consuelo en el amor que sembró y en el legado que deja en su música y en su gente", escribía el intérprete de 'Ave María'.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, también ha lamentado el accidente en sus redes sociales: "Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendió en vuelo, en las cercanías de Paipa".

Además del presidente de Colombia y David Bisbal, otros artistas locales como Carlos Vives, Fonseca, Silvestre Dangond y Fanny Lu también han expresado su pesar por la muerte del cantante.

"Estoy cerca a la tierra de Yeison Jiménez. No es fácil salir a cantar hoy en la feria de Manizales con esta tristeza en el corazón. Lo siento mucho, mucha fuerza para su familia", escribió en su cuenta de X Carlos Vives, junto con una foto del artista fallecido, antes de dar un concierto en la ciudad.

"Mi querido Yeison Jiménez me quedo con las conversaciones que un par de veces tuvimos. Admiré siempre tu manera de construir tu camino. Que dolor recibir esta noticia, perdemos todos con tu partida. La música nunca muere", escribía por su parte Fonseca.

Silvestre Dangond, uno de los máximos intérpretes de la música vallenata, publicó un video en blanco y negro en el que aparece conversando con Yeison Jiménez, a quien le escribió: "¡Campeón, te nos adelantaste! La última vez que reímos juntos, aquí nos tenes llorando a todos".

"Hoy Colombia despide a un artista que dejó huella, que acompañó vidas, amores y despedidas con sus canciones. Descansa en paz, Yeison. Gracias por tu música, por tu voz y por cada historia cantada desde el corazón (…) Tu legado vivirá en cada letra", escribió también en X la cantante Fanny Lu.

Por su parte, Karol G ha utilizado su perfil de Instagram para darle el último adiós a su compañero. A través de una historia, la conocida como 'La Bichota' ha publicado una imagen de Yeison Jiménez junto a dos emojis: una paloma de la paz y un corazón blanco.

La trayectoria de Yeison Jiménez

Yeison Jiménez, de 34 años, ha sido uno de los artistas más influyentes de la música regional colombiana en la última década y figura clave en la expansión del género popular más allá de los circuitos tradicionales.

Canciones como ‘Aventurero’, ‘Vete’ y ‘Mi venganza’ lo consolidaron como uno de los intérpretes con mayor convocatoria en Colombia.

En 2021 fue reconocido como artista revelación latino por la revista Billboard y en los últimos años logró llenar grandes escenarios del país, entre ellos el Movistar Arena de Bogotá, un hito para un género históricamente asociado a espacios más pequeños.