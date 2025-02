El cabreo de Anabel Pantoja a su llegada a Sevilla: "Vamos a proteger a los menores"

Tras cuatro meses sin pisar la capital andaluza, Anabel pide no ser grabada por ir acompañada de una menor. Mientras David, algo más relajado sonríe a los medios, ella se encara con uno de los reporteros y contesta a las preguntas de los medios con mucha ironía.

"Voy con la niña, si no os importa, buenos días ¡chao!", decía Anabel dirigiéndose a los medios que aguardaban su llegada en el aeropuerto de Sevilla. " ¡No, no! ¡Vale ya! ¡Ya! Vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Vamos a proteger a los menores , ¿no? Que voy con la niña, deja de grabar ", continuaba.

"La niña no sale. No, yo no puedo dejar de grabar ¿No vas a dejar de grabar?", insistía. "¿Vas a perseguirme también al coche?", le reprochaba Anabel al reportero, que respondía que sólo deseaba hacerle dos preguntas.