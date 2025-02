A la espera de la "importante prueba" que estaría esperanzo la jueza para tomar una decisión, Anabel Pantoja estaría sufriendo las consecuencias. Al parecer, el hecho de estar siendo investigada por lo que le sucedió a su hija y que le llevó a estar ingresada durante más de dos semanas está repercutiendo en sus redes sociales, donde desde hace meses no hay colaboradores. Pero ¿A cuánto ascienden las pérdidas que puede estar sufriendo?

Desde que su pareja regresara al trabajo, Anabel ha hecho lo propio publicando de nuevo imágenes a través de sus redes sociales, en concreto, sus stories. ‘El programa de Ana Rosa’ indaga en los motivos y es que sería una forma de no perder alcance en sus redes, que hasta ahora han sido su modo de vida.

Se trata de contenido poco atractivo, fotos del desayuno, de un par de cervezas... imágenes que no están muy cuidadas pero que tienen un objetivo muy claro: "No está publicando por amor al arte. En los últimos 30 días ha conseguido un 58% más de seguidores. En redes, si no alimentas el algoritmo te hace invisible. Si deja de subir, su alcance cae y, con ello, sus ingresos por tanto en sus colaboradores futuras", decía el experto Juan Merodios, que añade que las marcas pagan por "visibilidad".