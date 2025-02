Recientemente, Lively ha presentado una enmienda a su demanda en la que asegura que "otras dos intérpretes de la cinta 'It Ends with Us' están dispuestas a testificar contra su coprotagonista y director". La denuncia enmendada no incluye el nombre de esas intérpretes ni cita de forma directa los mensajes intercambiados. Sin embargo, "lo más importante es que estas víctimas-testigos le han dado permiso a la señora Lively para compartir sus comunicaciones en la denuncia enmendada tal como están presentadas y testificarán y presentarán documentos”, dijo un portavoz de la actriz en declaraciones recogidas por la revista The Hollywood Reporter.