A pesar de la timidez del primero de la cantante a la hora de comenzar a abrirse en canal, lo cierto es que, poco a poco, conseguía desenvolverse cada vez mejor frente a las cámaras. De esta manera el reformista, cuya prima ha comunicado una noticia tras su acercamiento con Miguel Bernardeau, hablaba sin pelos en la lengua sobre su situación personal, con la que reconoce no haber tenido suerte: “Lo he intentado tres veces y no ha sido por mí, pero soy un tío apasionado”.