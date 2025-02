Como en el caso de Verdeliss y Edgar Parés, además de para superarse a sí mismo, Sanjuan también corre por un objetivo solidario: el de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer infantil, recordando especialmente a una niña que no lo pudo conseguir: Mientras corría el maratón se me han caído unas cuantas lágrimas. Me he acordado de mi madre, que palmó por una mierda de cáncer. Me he acordado de Vicky, que siendo niña, tampoco pudo vencerlo. Me he acordado de los malos mometos que pasamos en la vida. De que la vida está llena de momentos jodidos. Y eso hace que brillen más los que son preciosos. Y hoy ha sido uno de ellos", ha escrito en su muro, solicitando a todo el que quiera que ayuda a cumplor @elsueñodevicky en @migranodearena.