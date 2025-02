Una vez superado, Edgar decidió dar un paso más y se propuso realizar siete maratones en una semana: "Me inspiró un reto que vi publicado de Valentí Sanjuan y me quedé con la idea". Ahora, este desafío está a punto de llevarse a cabo, aunque sus esfuerzos a dos meses del reto no están centrados en el ámbito deportivo .

"Aún no he podido parar a realizar la estrategia y evaluarla. Lo que me preocupa más, que quizás no debería ser así, es intentar recaudar lo máximo que el hecho de la preparación deportiva. No sé si es un punto de inconsciencia, pero mi idea es poder correr a cuatro minutos y 30 segundos o cinco minutos el kilómetro. Creo que puede ser cómodo. No me da tanto miedo como no poder recaudar lo que quiero", admite Edgar.