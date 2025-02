Verdeliss muestra las consecuencias de su reto maratoniano: quemaduras en la cara y fatiga muscular

La influencer ha logrado quedar primera en el ranking general del World Marathon Challenge 2025

Verdeliss ha completado un reto inimaginable: 7 maratones en 7 días en 7 continentes

Anabel Pantoja manda un mensaje a Verdeliss tras conquistar su gesta deportiva: "Campeona, solidaria"

Estefanía Unzu Ripoll, o lo que es lo mismo Verdeliss, ha conseguido entrar en el Libro de los Récords Guiness tras completar su reto de 7 maratones en 7 días en 7 continentes. Aunque Verdeliss no ha conseguido ganar su última carrera, la que tuvo lugar en Miami, la influencer sí que se ha hecho con el logro de quedar primera en el ranking general del World Marathon Challenge 2025.

Verdeliss, que tiene 39 años y ocho hijos, ha demostrado que no existen límites cuando se trabaja duro: "Mi cuerpo ha reventado, no podía parar de vomitar pero lo he conseguido por mi familia", explicaba la influencer tras hacerse con la medalla.

Y es que, pese a no haber ganado el maratón de Miami, Estefi sí que ha completado su reto que consistía en correr 7 maratones en 7 días en 7 continentes diferentes. La influencer, muy agradecida por todo el apoyo recibido durante esta semana, ha colgado un emotivo vídeo en sus redes sociales en el que no solo da las gracias a sus miles de seguidores, si no que también muestra las consecuencias de su tremendo reto:

"Para mí todo esto ha sido como una película, ha sido como que me he disociado y todavía no he vuelto, pero me siento en una nube, no parece que solo haya pasado una semana, lo de los ritmos circadianos es una locura (...) Las horas de sueño habrán sido dos o tres diarias como mucho y para nada reparadoras porque eran un avión despertando cada dos por tres por los sonidos del avión, las azafatas pasando el carrito de las bebidas, etcétera (...) No creo que vuelva a hacer esto por lo menos en un corto espacio de tiempo porque yo quiero correr no mejor si no más, prefiero dosificar esto porque es muy duro, muy salvaje, tengo que seguir cuidando este cuerpito".

Verdeliss, muy agradecida con su "cuerpito"

Verdeliss le ha contado a sus fans que su cuerpo, aunque con cierta secuelas, ha aguantado los cientos de kilómetros que ha corrido en tan solo siete días y sin apenas descanso. Y es que la influencer no deja de sorprenderse con la capacidad de su cuerpo: